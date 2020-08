Milano, 36enne accoltellato in via Bisceglie: ricoverato in gravi condizioni al Niguarda

Paura per un uomo di 36 anni a Milano. Nel corso di un'aggressione dai contorni ancora incerti è stato accoltellato all'addome in modo grave.

I fatti, stando a quanto riferito in un primo momento dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sono avvenuti in via Bisceglie, zona Lorenteggio, all'altezza del civico 96. Poco dopo le 4 di lunedì.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori con l'ambulanza. Le condizioni del ferito si sono dimostrate più gravi di quanto previsto, probabilmente per via dell'elevata quantità di sangue perso dal 36enne, che è stato trasportato in codice rosso e in condizioni molto delicate all'ospedale Niguarda.

Presenti anche le volanti della polizia per cercare di capire il contesto, il movente e l'autore o gli autori dell'aggressione