La rapina finisce nel sangue: accoltellato all'addome per il cellulare e il portafogli

La rapina alle 4 in via Boscovich. Ferito un 30enne

In ospedale per un portafogli e il telefono. Un uomo di 30 anni, un cittadino egiziano, è stato rapinato nella notte tra lunedì e martedì in via Ruggero Boscovich a Milano, tra la stazione Centrale e corso Buenos Aires.

Stando a quanto lui stesso ha riferito agli agenti intervenuti sul posto, il blitz dei banditi - due, descritti entrambi come nordafricani - è scattato pochi attimi prima delle 4. Il 30enne sarebbe stato avvicinato dai rapinatori che gli avrebbero sferrato un fendente all'addome, avrebbero afferrato il bottino e sarebbero poi fuggiti.

L'uomo è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico: le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La versione fornita dal 30enne, che non ha mai avuto guai con la giustizia in Italia, è ritenuta credibile dalla polizia e gli agenti stanno indagando per cercare di rintracciare gli aggressori, che per il momento hanno fatto perdere le proprie tracce.