Accoltellato e rapinato, ragazzo di 21 anni finisce in ospedale

Prima l’aggressione, la rapina e le coltellate, poi la corsa al pronto soccorso. È stato ricoverato in prognosi riservata al Niguarda il 21enne che è stato aggredito e rapinato in via Dessié a Milano (zona San Siro) nella notte tra giovedì e venerdì 19 aprile. Sul caso indaga la polizia.

Tutto è successo intorno a mezzanotte e mezza, come riferito dalla Questura. Il giovane stava aspettando il tram 16 alla fermata di piazza Axum quando due persone (descritte come uomini dai tratti somatici nordafricani) si sono avvicinati a lui. Una volta arrivato il tram il 21enne ha cercato di allontanarsi, ma è stato fermato in via Dessié dove i malviventi gli hanno sferrato alcuni fendenti alla schiena e gli hanno rubato lo smartphone per poi allontanarsi senza lasciare alcuna traccia.

Dopo la violenza il 21enne si è spostato in una casa di via passo di Brizio (non nella sua abitazione) dove ha chiamato i soccorsi. Il giovane è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda; la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Sul caso sono in corso accertamenti.