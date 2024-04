Accoltellato in casa a Milano, grave ragazzo di 21 anni

Prima l’agguato, poi la corsa in ospedale a sirene spiegate. Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato nel suo appartamento di via di passo di Brizio a Milano (zona "bene" di San Siro) nella notte tra giovedì e venerdì 19 aprile. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Tutto è successo intorno a mezzanotte e mezza, come appreso da MilanoToday. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il ragazzo, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato con la massima urgenza al Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi è riservata.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica di quello che è successo. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia, sul posto per i rilievi.