Lite in strada a Milano: uomo sfregiato con una coltellata in faccia

La discussione e il colpo al volto. Un uomo di 27 anni, cittadino egiziano, è stato ferito a coltellate sabato sera in via Giuseppe Candiani a Milano, in zona Bovisa. Soccorso da un'ambulanza e un'auto medica del 118, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda, dove si trova al momento ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

La violenza è esplosa poco dopo le 23, quando il 27enne - almeno stando al suo racconto - avrebbe discusso in strada con uno sconosciuto che lo avrebbe poi colpito con un fendente che gli ha causato uno sfregio dall'orecchio destro al mento.

L'aggressore non avrebbe portato via nulla alla vittima e si sarebbe poi allontanato. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, infatti, era già riuscito a far perdere le proprie tracce.