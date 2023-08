Accoltellato in centro a Milano, ragazzo finisce in ospedale

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Fratelli Castiglioni a Milano (zona Porta Nuova) nella notte tra domenica e lunedì 28 agosto. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al Policlinico e non è in pericolo di vita. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto poco dopo le 2.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora nitidi, ma sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura di Milano. Il giovane, stando a quanto appreso da MilanoToday, sarebbe stato raggiunto al torace e all'addome da alcuni fendenti.

In un primo momento le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato dai soccorritori, è poi stato accompagnato in codice giallo al Policlinico. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Intorno alle 5, invece, un uomo di 40 anni è stato accoltellato in via Giulio Natta (zona Lampugnano). Secondo quanto trapelato sembra che l'uomo sia rimasto ferito a una mano a causa di un tentativo di rapina; è stato accompagnato in codice verde al San Carlo. Anche in questo caso gli accertamenti sono stati affidati alla polizia.