Gang accerchia un uomo senza motivo e lo accoltella

Un 34enne è stato accoltellato attorno alle 21 in via Chiese, a Milano. L'uomo, originario di El Salvador è stato aggredito e ferito al polso con una lama da un gruppo di 5 o 6 persone. È stato trasportato al San Gerardo di Monza dal personale del 118, arrivato con due equipaggi su automedica e ambulanza in codice rosso, poi declassato a giallo.

La polizia sta effettuando indagini per capire come mai l'uomo, che si trovava in compagnia di due amiche, sia stato avvicinato e aggredito dalla gang: tutte persone che ha detto di non aver mai visto né conosciuto.

Nel corso della notte tra sabato e domenica due ragazzi sono stati aggrediti da una gang davanti al Politecnico di Milano, in piazza Leonardo da Vinci: calci, pugni e coltellate.