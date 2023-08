Sangue in centro a Milano: uomo accoltellato da due sconosciuti

Con una coltellata all'addome. Così lo hanno trovato i soccorritori del 118 prima di trasferirlo d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il ferito, un 39enne egiziano, è rimasto vittima di un'aggressione in pieno Centro a Milano.

La richiesta d'aiuto è arrivata una decina di minuti prima delle 23 di lunedì. In via Dei Piatti, una traversa di via Torino, altezza civico 4. Sul posto arrivano in pochi minuti i carabinieri della Stazione Duomo e due squadre dell'Azienda regionale emergenza urgenza, con ambulanza e automedica. Il ferito è cosciente. Viene prima soccorso in strada e poi trasportato in codice rosso al Policlinico.

Dalla prima ricostruzione dei militari intervenuti, il 39enne sarebbe stato accoltellato da due sconosciuto al termine di una lite per futili motivi. Ora i carabinieri stanno indagando - anche analizzando le immagini delle telecamere in zona - per comprendere esattamente la dinamica dell'aggressione e per risalire all'identità dei due fuggitivi.