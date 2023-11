Passante accoltella ragazzo senza motivo e scappa

Accoltellato al fianco da uno sconosciuto, apparentemente senza una ragione. È accaduto a un ragazzo italiano di 19 anni nella notte tra sabato e domenica in zona Porta Venezia a Milano.

Passate da poco le 2, in via Camillo Finocchiaro Aprile, il giovane è stato aggredito da un uomo rimasto ignoto, e che la vittima non ha saputo descrivere. I soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) lo hanno trasportato in codice giallo al Policlinico. Le sue condizioni sono delicate ma non è in pericolo di vita.

Sul caso indagano gli agenti della polizia di Stato. Stando a quanto riferito dalla questura, il 19enne ha riferito che lo sconosciuto lo ha assaltato con una lama senza alcuna ragione. Poi si è dato alla fuga lasciandolo per terra, non lontano dalla piscina Cozzi.