Aggredito e accoltellato in centro a Milano per l'orologio

Un uomo di 35 anni è stato accoltellato in via Friuli a Milano (zona Porta Romana) da due persone che successivamente gli hanno rubato l'orologio. È successo nella serata di sabato 30 settembre e sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 21.30. L'uomo è stato aggredito da due persone che lo hanno ferito al collo e alla scapola con un fendente. Successivamente gli hanno strappato l'orologio e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Il 35enne è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha stabilizzato e lo ha trasportato in codice giallo al San Gerardo. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della questura di Milano.