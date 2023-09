Ragazzo di 21 anni accoltellato da uno sconosciuto in centro a Milano

Senza alcun apparente motivo, uno sconosciuto lo avrebbe accoltellato. Ora un ragazzo di 21 anni è in gravi condizioni a Milano, dopo l’aggressione nella serata di sabato, nella centrale via Melchiorre Gioia, angolo viale Sturzo, non lontano da Gae Aulenti. A ricostruire l’accaduto è la polizia, che indaga per ricostruire quello che potrebbe configurarsi come un tentato omicidio.

Mancavano pochi minuti alle 21, quando alcuni ragazzi presenti hanno chiamato l’1-1-8. Il 21enne, un egiziano era insieme ad alcuni connazionali quando si è avvicinato uno sconosciuto - forse anche lui originario dell’Egitto - per colpirlo con una coltellata allo stomaco. E poi dileguarsi nelle strade di Porta Nuova.

Il ferito, soccorso da ambulanza e automedica in codice rosso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda. Dopo un intervento chirurgico è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Non dovrebbe essere in pericolo di vita benché le sue condizioni restino delicate.

Nella notte, in periferia a Milano, un 34enne è stato accerchiato da decine di persone - tra le 30 e le 40, secondo i testimoni - e poi accoltellato. Le sue condizioni sono gravi (qui i dettagli).