Lite in una scuola dismessa di Milano finisce a coltellate

Avrebbe accoltellato un uomo al termine di una furibonda lite all'interno di una scuola dismessa in via Graf, zona Quarto Oggiaro a Milano. Per questo motivo la polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 19 anni.

L'aggressione, avvenuta in uno stabile nel quale trovano rifugio diverse persone senzatetto durante la notte, si è consumata però in pieno giorno, sabato attorno alle 13. Il ferito, colpito con tre fendenti, è stato portato via in gravi condizioni ma non si trova in pericolo di vita.

Il ferito è un 27enne tunisino, con precedenti, ha litigato con un connazionale 19enne che a un certo punto ha estratto un coltello e l'ha colpito alla testa, al polso sinistro e alla coscia destra. Il ferito è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale Sacco.

Il giovane presunto aggressore, poi, ha spezzato il coltello (è stato trovato il manico) e si è allontanato, prima di essere individuato da una volante della polizia chiamata dai presenti, che lo hanno descritto. Il 19enne è poi stato fermato in via Lopez e arrestato in attesa anche dei riscontri sulle impronte.

Aggressore e aggredito dormivano entrambi nello stesso luogo, la lite pare sia nata perché il più giovane non voleva che frequentasse quel posto.