Milano, ragazzo accoltellato sul petto dopo una lite per 150 euro: la polizia cerca il cugino

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato al torace in via Carlo Imbonati a Milano. L'aggressione è avvenuta nella serata di sabato, poco dopo le 21.

A ricostruire la dinamica dell'episodio, stando a quanto riferito dalla questura, è stato lo stesso giovane ferito. Sentito dai poliziotti, il 25enne, un cittadino egiziano, ha raccontato di essere stato accoltellato da un cugino, ora ricercato dalla polizia.

I due si erano dati appuntamento perché il 25enne doveva consegnare al parente 150 euro di un precedente debito. Durante il colloquio tra i due qualcosa non è andato per il verso giusto, e il cugino gli ha strappato di mano il denaro, il cellulare e lo ha colpito con un fendente.

Sul posto sono intervenuti d'urgenza due equipaggi dell'Areu. I soccorritori, su ambulanza e automedica, hanno trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Niguarda. In accettazione il codice di gravità è stato declassato a giallo perché il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.