Il 19enne accoltellato alla testa e l'amico (denunciato) con una 'lama' negli slip

Aggressione nella notte in via Perticari. Ferito un 19enne e denunciato l'amico

Notte di sangue a Milano, dove un ragazzo di 19 anni, di origini sudamericane, è stato accoltellato alla testa al termine di una lite. Teatro della violenza è stata via Perticari, la stradina che conduce al parco della Martesana.

L'allarme è scattato verso l'1.30, quando il 112 ha inviato sul posto gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 e i carabinieri del nucleo Radiomobile. Il giovane, stando a quanto appreso, presentava ferite da fendenti al collo e all'orecchio ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda, in condizioni delicate, ma non in pericolo di vita.

Durante le operazioni di soccorso, però, militari e sanitari hanno dovuto fare i conti con un 16enne - un peruviano amico della vittima - che, con le mani sporche di sangue, continuava ad avvicinarsi al ferito ostacolando il lavoro dei sanitari. Ubriaco e totalmente fuori di sé, il ragazzo è salito sull'ambulanza e a quel punto è stato fermato da uno dei carabinieri, che bloccandolo ha notato una lama uscire dai jeans.

Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con una lama affilata, che nascondeva all'interno degli slip. L'arma è stata sequestrata e il 16enne è stato denunciato a piede libero con l'accusa di porto abusivo di armi, prima di essere riaffidato a sua madre. Proseguono le indagini per ricostruire i momenti dell'aggressione e identificare chi ha sferrato i fendenti.