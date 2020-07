Aggressione a Milano: due accoltellati al parco in piena notte

Aggressione violenta a Milano nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio. Due persone sono state aggredite e accoltellate presso il Parco della Martesana. Al momento non si conoscono i responsabili.

Il fatto è avvenuto alle quattro meno un quarto in via Policarpo Petrocchi, in zona Crescenzago. Le vittime sono state portate al pronto soccorso: un 49enne al Città Studi con una ferita lacero-contusa all'arto superiore, dimesso con un giorno di proognosi, un altro uomo (un 31enne) al Niguarda con una ferita alla schiena. Quest'ultimo era il più grave ed è stato portato in codice rosso. Verrà dimesso nella mattinata di venerdì. Entrambi sono cittadini dello Sri Lanka.

Accoltellati: indaga la polizia

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze ed una automedica. Allertata anche la questura di Milano che sta svolgendo le indagini del caso. Secondo una prima ricostruzione, i due uomini sarebbero stati avvicinati da un uomo e una donna che avrebbero chiesto loro una sigaretta e, al rifiuto, si sarebbero scagliati contro di loro.