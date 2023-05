Uomo accoltellato per strada a Milano: molto grave

Un uomo trasportato all'ospedale in codice rosso dopo essere stato accoltellato per strada a Milano. L'episodio nella serata di lunedì 15 maggio in via Bernardo Rucellai, zona Greco.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e carabinieri. A causa delle ferite da arma da taglio riportate, la vittima dell'aggressione, un 52enne straniero, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'uomo era cosciente.

In corso gli accertamenti dei militari per chiarire la dinamica del ferimento e appurarne le responsabilità.