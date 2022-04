Ragazzo accoltellato in strada a Milano dopo una lite per soldi: è in fin di vita

Da lontano avrebbe riconosciuto i suoi ex colleghi, connazionali che in passato avevano lavorato qualche volta con lui. Così avrebbe attirato la loro attenzione e avrebbe chiesto loro di restituirgli dei soldi che sembra in passato avesse prestato a uno di loro. In un attimo, però, i toni della discussione si sarebbero alzati e dalle parole si sarebbe passati ai fatti, con il fendente quasi fatale.

Tentato omicidio giovedì mattina a Milano, dove un ragazzo di 21 anni - un giovane egiziano - è stato accoltellato all'addome termine di una lite in strada. Teatro della violenza, esplosa verso le 11.30, è stata via Luigi Russolo, in zona Rogoredo.

Soccorso da un'ambulanza e un'auto medica del 118, il 21enne è stato portato in condizioni critiche al pronto soccorso del San Raffaele di Milano. Durante il trasporto in ospedale il giovane è andato in arresto cardio circolatorio: i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita.

Stando a quanto finora ricostruito, il ragazzo è un operaio impiegato in un cantiere poco distante. Durante il turno di lavoro, avrebbe visto quattro connazionali e avrebbe riconosciuto tra loro un uomo che doveva restituirgli del denaro. Dalla richiesta dei soldi sarebbe poi nata la discussione sfociata nel sangue. L'aggressore e il resto del gruppo sarebbero fuggiti e per ora hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul caso indagano gli agenti della questura.