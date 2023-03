Ragazzo di 25 anni accoltellato: soccorso fuori dal centro d'accoglienza, è grave

È arrivato fuori dal centro d'accoglienza sanguinante, in stato di shock, con un profondo taglio all'addome. Un ragazzo di 25 anni, cittadino gambiano, è stato ferito mercoledì pomeriggio a Milano ed è stato ricoverato al Niguarda in codice rosso.

Stando a quanto finora ricostruito, il giovane si è presentato poco dopo le 16.30 all'hub di prima accoglienza per migranti di via Sammartini gestito da "Progetto Arca". Il 25enne ha raccontato confusamente agli operatori di essere stato ferito con una coltellata alla pancia senza sapere indicare né dove, né da chi.

Soccorso da un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda, dove è stato accettato in codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sull'aggressione indagano gli agenti della polizia, intervenuti sul posto dopo la segnalazione dell'associazione. Al momento, però, la vittima non è stata in grado di fornire ulteriori dettagli neanche ai poliziotti.