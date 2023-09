Accoltellò un operatore di una casa accoglienza durante una maxi rissa, arrestato

Il 19 luglio, insieme a una ventina di coetanei, accerchiò e minacciò cinque ragazzi che stavano giocando a calcio in oratorio, vicino al centro accoglienza in cui vivevano; poi picchiò due educatori e il responsabile del centro, uno dei quali venne ferito con un fendente al fianco. Ora i carabinieri hanno individuato uno dei responsabili, un 18enne italiano, e lo hanno arrestato. Risponde di tentato omicidio

Tutto avvenne nel tardo pomeriggio all'oratorio di Santa Maria Madre, vicina al centro accoglienza Casa della Solidarietà, che ha sede in via Saponaro 40 a Milano (quartiere Gratosoglio). Al campetto da calcio stavano giocando cinque ragazzi tra i 14 e i 16 anni, egiziani, ospiti della struttura, che accoglie minorenni e maggiorenni senza dimora.

All'improvviso si presentarono circa 20 giovani, che iniziarono a provocare e sfidare i ragazzini. Un educatore di 32 anni, un suo collega e il responsabile della Casa della Solidarietà intervennero, ma ebbero subito la peggio: accerchiati e picchiati dagli altri, anche a bastonate. Le conseguenze peggiori accaddero al 32enne, che fu accoltellato a un fianco (provocandogli la perforazione di un polmone) e poi portato al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso. Il direttore della comunità subì invece lesioni permanenti a causa dei calci e dei pugni ricevuti.

Ora il cerchio si è chiuso, almeno su uno dei responsabili del raid: il 18enne è stato arrestato su disposizione del gip, che ha ordinato la custodia cautelare in carcere, e portato a San Vittore. Ha già collezionato numerosi precedenti di polizia e, di recente, è stato colpito da un avviso orale emesso su proposta della stazione Gratosoglio dei carabinieri.

Non era la prima volta che, nei dintorni del centro accoglienza, accadevano fatti di sangue. Sempre a luglio del 2023, altri due operatori erano stati accoltellati fuori dal centro di via Saponaro, e lo stesso era accaduto a un ospite accoltellato al petto e all'addome, sempre davanti all'edificio, in seguito a una lite.