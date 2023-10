Aggredito e accoltellato in centro a Milano: finisce in ospedale

Prima l'aggressione, poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. Un uomo che per il momento non è ancora stato identificato è stato accoltellato in via Savona a Milano (zona Tortona) nella notte tra sabato e domenica 1° ottobre.

Tutto è accaduto poco prima delle 5, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio della polizia, sul posto per i rilievi.

L'uomo, con ferite al volto, collo e torace, è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Carlo. Le sue condizioni sarebbero delicate. Ferito, ma in misura minore, anche un uomo di 31 anni che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano.