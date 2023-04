Accoltellato e sfregiato in strada a Milano

Un uomo di 35 anni è stato accoltellato e sfregiato in viale Zara a Milano a Milano nel pomeriggio di martedì 4 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 14 nei pressi dell'ingresso di villa Marelli (un distaccamento dell'ospedale Niguarda), come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni di quanto accaduto non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Secondo quanto ricostruito da MilanoToday il 35enne è stato ferito con diversi fendenti che lo hanno raggiunto al volto, al naso e alla mano sinistra. Le sue condizioni sono subito apparse serie, tanto che sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice giallo; l'uomo è stato stabilizzato e trasferito al Fatebenefratelli. Non è in pericolo di vita.

Le circostanze che hanno portato all'accoltellamento non sono ancora chiare. Il 35enne non ha fornito alcuna spiegazione alle volanti della questura intervenute in viale Zara.