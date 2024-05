Aggredito e accoltellato in stazione per il telefono: 19enne in ospedale

Prima la rapina e i fendenti, poi la corsa al pronto soccorso. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato durante una rapina non lontano dalla stazione Vittuone (hinterland Ovest di Milano) nella notte tra martedì e mercoledì 8 maggio. L’aggressore è scappato, ma sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Tutto è successo poco prima di mezzanotte in via Volontari della libertà. Il giovane, secondo quanto riferito dai carabinieri, è stato aggredito e rapinato del telefono, durante l’aggressione è stato raggiunto da alcune coltellate alla schiena e alla coscia.

L’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica; il 19enne, stabilizzato dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che stanno indagando per individuare il responsabile.

Un fatto simile è avvenuto a Cusano Milanino sempre nella notte tra martedì e mercoledì dove un 20enne è stato rapinato e aggredito una volta sceso dal bus in via Alessandro Manzoni. Decisamente più gravi le conseguenze: è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, le sue condizioni sono delicate.