Parco Sempione, accoltellato da un uomo per averlo rimproverato mentre buttava rifiuti per terra

Ha rimproverato un uomo dopo averlo visto buttare per terra un cartone della pizza. Ma la reazione è stata folle: quest'ultimo ha tirato fuori un coltello è ha iniziato a colpirlo. L'accaduto nel pomeriggio di lunedì 17 agosto, verso le 16, al Parco Sempione di Milano, dove sono intervenute le squadre a cavallo e in bici della polizia di Stato.

Giunti sul posto gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima, un italiano di 52 anni, che ha riferito di essere stato aggredito da un uomo dopo averlo sgridato per aver gettato in terra il rifiuto.

Per fortuna il 52enne ha riportato solo ferite non significative alla spalla, tanto da rifiutare l'intervento del 118. L'aggressore invece, un cittadino cinese di 57 anni, è stato rintracciato dai poliziotti e denunciato per lesioni e detenzione abusiva di armi.