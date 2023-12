Accordo tra Airbnb e il fisco: la società verserà 576 milioni di euro

Airbnb e l’Agenzia delle entrate italiana hanno trovato un accordo: per le quote di cedolare secca non pagate sugli affitti brevi, la piattaforma dovrà elargire un pagamento da 576 milioni di euro. La cifra è stata calcolata sulla base dei pagamenti non avvenuti tra gli anni fiscali 2017 e 2021. Ad annunciarlo la stessa azienda.

Da quanto finora appreso, Aribnb non si rifarà sugli host, ipotesi che era stata fatta allo scoppio del caso un mese fa circa. A inizio novembre, infatti, i magistrati di Milano avevano ottenuto un sequestro da quasi 780 milioni di euro dal gip del tribunale nei confronti dell’ala irlandese di Airbnb.

Secondo le accuse la piattaforma di affitto case a breve termine non avrebbe versato imposte per l’ammontare della quota sequestrata, il che avrebbe fruttato ricavi per 3,7 miliardi di euro.