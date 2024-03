"Mi ha detto neg***": cosa è successo tra Acerbi e Juan Jesus. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presunto insulto razzista. Nella giornata dedicata alla lotta contro il razzismo. "Giallo" in Inter-Napoli di domenica sera, finita 1-1 con i gol di Darmian e Juan Jesus. Protagonisti del caso proprio il difensore napoletano e Francesco Acercbi, tra i più esperti calciatori nerazzurri e giocatore della nazionale italiana.

Minuto 59, lo stesso Juan Jesus si avvicina all'arbitro La Penna prima di un calcio d'angolo e dice qualcosa. Il labiale è inequivocabile: "Ha detto che sono un neg***, a me non sta bene sta cosa qua", protesta Jesus, che indica proprio la patch anti razzista - "Keep Racism Out" - che le squadre portano sul braccio. L'arbitro richiama a sé Acerbi, i tre parlano ancora per qualche attimo e poi la cosa sembra finire lì.

Il conciliabolo viene però ripreso dalle telecamere e in un attimo le immagini diventano virali. "Acerbi, che è un bravo ragazzo, ha detto delle cose non belle. È andato un po’ oltre", ha poi commentato Juan Jesus - tra l'altro ex Inter - nelle interviste post match a Daz. Chiarendo che "mi ha chiesto scusa perché si è reso conto di aver esagerato, sono cose di campo e lì rimangono".

Nella notte, il difensore partenopeo ha postato su Instagram una serie di foto, tra cui proprio il frame in cui mostra la scritta che lui e gli altri calciatori portavano sulla maglietta: "Ho difeso la mia squadra e i miei diritti nel modo che ho ritenuto più giusto. Felice per il gol e per la reazione della squadra", il commento, con l'emoticon di un piede bianco e uno nero.