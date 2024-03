"Trans sputavano sangue infetto": Cathy La Torre denuncia Samuele Piscina

L’Associazione Transgenere ha denunciato per diffamazione il consigliere comunale e segretario provinciale della Lega, Samuele Piscina. La querela è stata presentata dall’avvocata Cathy La Torre dopo le parole pronunciate da Piscina in Consiglio comunale a Milano su transessuali “che sputavano sangue infetto alle forze dell’ordine”. Il consigliere si riferiva a quanto accaduto durante la protesta avvenuta qualche giorno fa in via Padova.

“È ora di dire basta. E noi lo diciamo presentando con l’avvocata Cathy La Torre una denuncia per diffamazione”, scrive Acet su Instagram. L’Associazione ha spiegato: “In queste ore siamo stati contattati da diversi mezzi stampa e persone per avere un commento sulle parole espresse dal Consigliere leghista Saumele Piscina. Noi più che parlare abbiamo pensato ad agire”.

Acet ha sottolineato che “nel 2024 continuare a insistere sull’esistenza di un’analogia per principio d’identità tra persone trans e malattie sessualmente trasmissibili è non solo un concetto sbagliato e che si nuovo rimanda all’idea che trans sia una professione e non, al contrario, una caratteristica della persona, ma anche profondamente diffamatorio”, si legge in un post pubblicato su Instagram.