Esce di casa e fa perdere le sue tracce: a Milano si cerca Achille Canzani

Era uscito dopo pranzo per una passeggiata e da allora non è più tornato a casa. Un anziano di 88 anni, Achille Canzani, è scomparso nel nulla a Milano nel pomeriggio di giovedì 25 marzo.

Tutto è iniziato intorno alle 13.30 quando l'88enne si era allontanato dalla sua abitazione di via Canonica dove vive con la moglie. I famigliari si sono accorti che qualcosa non andava in serata e hanno fatto scattare le ricerche: sono andati a cercarlo nei luoghi che frequentava abitualmente ma, purtroppo, non è servito a nulla. La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri.

Non è escluso che l'anziano sia salito su un mezzo pubblico di passaggio e che sia finito in un altro quartiere della città o dell'hinterland, le ricerche sono state estese a tutta la Città Metropolitana. Achille ha 88 anni, gli occhi grigi e i capelli brizzolati. Al momento della scomparsa indossava un paio di pantofole blu, pantaloni grigi, un giubbino blu scuro, coppola grigio scuro e guanti neri. Avrebbe con sé una fotocopia della carta d’identità e un foglio con i numeri di tutti i familiari ma non il cellulare.