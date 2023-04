La folle notte di Achille Costacurta: picchia un vigile e devasta un taxi

È stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale Achille Costacurta, figlio di Billy (indimenticato ex calciatore) e Martina Colombari. È successo nella serata di martedì 18 aprile quando il giovane - 18 anni - avrebbe prima fatto una sfuriata in taxi e, successivamente, avrebbe aggredito un agente della polizia locale di Milano con un cazzotto in pieno volto. Il fatto è stato riportato da Il Giorno.

Tutto è iniziato intorno alle 23 quando 18enne è salito a bordo di un'auto pubblica in zona Tortona. Poco dopo avrebbe iniziato a dare in escandescenze all'interno dell'abitacolo; dunque il tassista si sarebbe avvicinato a una pattuglia dei ghisa in via Savona (in servizio per il Fuorisalone). Il conducente avrebbe detto che il ragazzo che era in macchina stava danneggiando l'abitacolo urlando frasi sconnesse.

In questo frangente la situazione è diventata più calda: il tassista avrebbe invitato il giovane a scendere (senza risultato). I vigili hanno quindi aperto le porte e il 18enne avrebbe colpito uno di loro con un pugno in pieno viso. Immediata la risposta dei ghisa che lo hanno immobilizzato e accompagnato in via Custodi (all'ufficio centrale arresti e fermi della locale). Per lui è scattata una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, all'alba è stato affidato al padre che lo ha riaccompagnato a casa. Il ghisa, invece, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso: 7 giorni di prognosi.

Qualche giorno fa il figlio della modella e dell'ex calciatore (che è stato uno dei protagonisti di Pechino Express con la madre),nera finito al centro di un caso di gossip. Il 18enne, nel dettaglio, aveva dato dello stronzo al marito di Chiara Ferragni, Fedez.

In una storia, in cui aveva condiviso un video di Chiara Ferragni nel quale si vedono Leone e Vittoria nella fabbrica di cioccolato di una famosa azienda italiana, Achille aveva spiegato che quando aveva circa l'età di Leone aveva incontrato il rapper in un ristorante e gli si era avvicinato per chiedergli un autografo e una foto. Invece di assecondare le richieste del piccolo Fedez gli disse che non poteva e che era "impegnato a mangiare". Nel raccontare l'accaduto Achille si riferisce al rapper chiamandolo "stronzo" e spiegando che il padre, visto l'accaduto, lo aveva portato via velocemente. Lo sfogo si è concluso con una riflessione di Achille: "Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino".