Fusto di acido cade dal furgone e viene schiacciato dal pullman

Attimi di paura nel primo pomeriggio di venerdì 31 maggio a Busto Arsizio. Un furgone ha perso un fusto di acido cloridrico che è stato investito e trascinato per diversi metri da un pullman che si trovava in coda.

Tutto è accaduto intorno alle 14 in viale Sicilia a Busto Arsizio. Un furgone ha perso un fusto di medie dimensioni che conteneva acido cloridrico, un prodotto altamente corrosivo utilizzato per disincrostazioni, pericoloso se a contatto con la pelle. Il contenitore è stato investito con le ruote da un pullman che viaggiava sul viale e che lo ha trascinato causandone la fuoriuscita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di bonifica ancora in corso. Non sono stati registrati feriti.