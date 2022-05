Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in pieno centro a Milano

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato durante una rissa in zona Darsena a Milano nella notte tra sabato e domenica 22 maggio. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi ma sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 2:15 all'altezza di via Gabriele d'Annunzio, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 112 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente la ferita si è rivelata meno grave del previsto: il ragazzo è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico; secondo quanto trapelato avrebbe riportato una ferita al braccio.

Poco più gravi, invece, le ferite riportate da un 49enne aggredito durante una rissa in piazzale Corvetto all'alba di domenica. L'uomo è stato accompagnato in codice giallo al Policlinico per una ferita all'avambraccio; ferita inferta con un coltello che - stando a quanto appreso - avrebbe interessato anche il muscolo. Anche in questo caso gli accertamenti sono stati affidati agli investigatori della questura.