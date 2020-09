"C'è un problema con l'acqua", ma trovano una donna morta in casa: indagini in corso

I vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento per la segnalazione di un problema con l'acqua ma in casa hanno trovato una signora deceduta. È accaduto nel pomeriggio di martedì 1 settembre, verso le 14, in via Derna, zona Cimiano, dove è accorsa anche una volante della polizia di stato.

La donna, un'italiana del 1953, è stata rinvenuta priva di vita all'interno della sua abitazione, la cui porta era chiusa a chiave dall'interno. I pompieri l'hanno trovata a terra in bagno, circostanza che farebbe pensare a una morte per cause naturali.

Le ambulanze del 118 non sono giunte sul posto perché la vittima era già deceduta al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sul tragico episodio sono ancora in corso gli accertamenti da parte della questura di Milano.