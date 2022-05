Trasforma il bar in pieno centro in una sorta di "discoteca": denunciato

È stato denunciato per disturbo di quiete pubblica e per aver allestito una sorta di discoteca senza autorizzazioni il titolare dell'Adecafé, locale di via Giulio Romano a Milano (zona Porta Romana). I provvedimenti sono scattati nella giornata di martedì 10 maggio dopo un controllo dell'unità annonaria della polizia locale di Milano; controllo avvenuto nella notte tra sabato e domenica 8 maggio. Il fatto è stato reso noto da Piazza Beccaria.

Quando i "ghisa" hanno varcato la soglia del locale in pieno centro a Milano si sono trovati di fronte diversi ragazzi che ballavano sia all'esterno che all'interno della struttura; struttura che, come riferito da Piazza Beccaria, non aveva l'autorizzazione e l'agibilità per tale attività. Non solo, all'interno del locale veniva diffusa musica ad alto volume nonostante fosse proibito dalle 22 alle 6 del mattino.

Nel dettaglio al titolare del bar sono stati contestati la violazione degli articoli 9 del testo unico di pubblica sicurezza, gli articoli 681 e 659/1 del codice penale.