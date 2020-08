Travestito da donna adesca ragazzini su Facebook e abusa di loro: condannato a 7 anni

Usava un falso profilo femminile in rete e sui social per adescare minorenni e portarli a casa sua a Saronno, in provincia di Varese, al buio, travestito da donna abusava di loro. Per questo un operaio di 49 anni, arrestato lo scorso novembre, è stato condannato con rito abbreviato a Milano a 7 anni di carcere per violenza sessuale consumata nei confronti di tre minorenni e una tentata nei confronti di un quarto con l'aggravante della sostituzione di persona e detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo l'accusa, l'uomo adescava su Facebook le sue giovani vittime, utilizzando il profilo falso e avvenente di una donna, poi prometteva loro un incontro sessuale in cambio di foto da inviare a lui in chat. Infine li attirava nel suo appartamento, dove indossando una parrucca rossa e parlando in falsetto, e rimanendo costantemente al buio, abusava di loro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A far partire le indagini dei militari è stato l'intervento di una pattuglia nell'abitazione dell'operaio per via di un litigio con il padre di uno dei minori che aveva scoperto come l'uomo stesse adescando suo figlio.