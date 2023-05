Scelta la coppia che adotterà Enea, il neonato lasciato alla Mangiagalli a Pasqua

Un nuovo nome, anche una nuova data di nascita, e soprattutto una famiglia adottiva. Parliamo del piccolo Enea, lasciato alla clinica Mangiagalli di Milano alla 'culla della vita' dalla sua mamma il giorno di Pasqua, dopo la nascita in ospedale. Una storia che ha commosso l'Italia e ora ha il suo finale atteso: una famiglia (una coppia di genitori lombardi) scelta dal Tribunale. E la presidente del Tribunale dei Minorenni, Maria Carla Gatto, tiene a sottolineare che la scelta della mamma di lasciarlo in ospedale "ha assicurato un futuro" al neonato.

Partorire in anonimato è un diritto, non vi è nulla di strano nel farlo e anzi garantisce un futuro sereno al bambino, quando la mamma o i genitori ritengono di non poterlo assicurare. Come sempre accade, il Tribunale dei minorenni ha selezionato cinque coppie ritenute idonee all'adozione di Enea, che avevano concluso il lungo iter per richiedere l'adozione (un iter che dura circa un anno); e, ora, ne ha scelta una. Il bimbo sarà in affidamento pre-adottivo e, trascorso un anno, verrà effettivamente adottato.

Il numero dei neonati lasciati alla 'culla della vita' è in drastica diminuzione: nel distretto di Corte d'Appello di Milano (più di metà Lombardia), dove è competente anche il Tribunale dei Minorenni milanese, i casi sono scesi da 66 (nel 2002) a 26 (nel 2022).

Le parole d'amore nella lettera della madre

"Ciao mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile": la madre ha scritto queste dolci parole nella lettera trovata accanto al bimbo, nella 'culla della vita' della Mangiagalli.