Aerei militari sorvolano Milano

Due caccia militari hanno sorvolato i cieli attorno a Milano nel pomeriggio di giovedì 21 marzo.

Diversi lettori hanno segnalato che i jet sono passati ripetutamente su diversi quartieri della città, ma dall’aeronautica militare, contattata da MilanoToday, hanno precisato che si trattava di due Tornado del 6° Stormo di Ghedi in attività di addestramento. Erano a quote piuttosto elevate e non hanno sorvolato in ogni caso Milano centro (interessato solo l'area di Linate).