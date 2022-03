Un aereo militare è caduto sul monte Legnone a Lecco

Incidente aereo mercoledì mattina sul monte Legnone, nel Lecchese. Stando alle prime informazioni finora apprese, un jet militare si è schiantato nella zona della Valle Cà de Legn, a una quota superiore ai 2mila, metri poco dopo le 11.30.

La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto e sul posto sono arrivati ambulanze, auto mediche e vigili del fuoco, che sono al lavoro con un'unità comando avanzato, tre mezzi fuoristrada carro Saf, speleo alpino fluviale, e un'autobotte. Presenti anche due elicotteri, giunti da Como e Milano. A bordo dell'aereo pare ci fossero due piloti, che sarebbero riusciti a paracadutarsi prima dello schianto. Uno sarebbe stato già recuperato, mentre sono in corso le ricerche del secondo uomo.

L'aereo, come riporta LeccoToday, era un jet militare Aermacchi M-346 dell'azienda Leonardo ed era partito dalla base di Venegono, nel Varesotto. Pare, ma le ricostruzioni sono ancora frammentarie, che il velivolo abbia preso fuoco per poi schiantarsi, tanto che in molti hanno visto una "palla di fuoco" nel cielo prima dell'impatto. Dal monte Legnone è stata a lungo ben visibile un'altissima colonna di fumo nero.

L'aereo, secondo i primi dettagli, era impegnato in un volo di addestramento prima della consegna all'Aeronautica italiana. I due piloti sarebbero entrambi collaudatori.