Aereo diretto a Milano colpito da un fulmine: scatta l'atterraggio d'emergenza

Paura a bordo di un volo Easyjet che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto torinese di Caselle. L'aereo è stato colpito da un fulmine mentre era in volo da Edimburgo a Milano Malpensa e l'incidente ha causato un guasto elettrico al mezzo. Protagonista il 3834 di venerdì scorso, operato con un Airbus A321. Il velivolo è decollato alle 10.14 locali - in ritardo rispetto all'orario schedulato, le 9.30 - ed è atterrato, in sicurezza, a Torino alle 13.33.

A bordo, stando a quanto raccontato dai testimoni, prima è stato percepito un forte rumore e poi c'è stato un blac -out completo delle luci dell'aereo. Tutti i sistemi elettrici, compresi i segnali delle cinture di sicurezza, si sono spenti improvvisamente. Da qui la pronta reazione del personale di volo che ha informato i passeggeri di un atterraggio di emergenza a Torino Caselle. Una volta a Caselle sono intervenuti gli ingegneri per analizzare l'accaduto e determinare le conseguenze dell'incidente.

Easyjet ha confermato l'episodio, affermando che il volo è stato deviato precauzionalmente a seguito del fulmine e che l'aereo è stato progettato per resistere in sicurezza ad eventi del genere. La compagnia aerea ha sottolineato che in nessun momento la sicurezza dei passeggeri è stata compromessa. I viaggiatori sono stati successivamente trasferiti a Milano tramite pullman.