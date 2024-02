Una crepa nel finestrino: paura sul volo partito da Milano Malpensa

Un aereo decollato dall'aeroporto Milano Malpensa, e diretto a Mascate (Oman), è stato costretto a rientrare nello scalo lombardo per una crepa in un finestrino della cabina di pilotaggio.

L'atterraggio, non d'emergenza, ha comunque tenuto col fiato sospeso tutti i passeggeri sul volo (Oman Air) partito nella serata di giovedì pieno zeppo di turisti. L'aereo, un Boeing 787-9 Dreamliner, stando a quanto comunicato da Sea, società che gestisce lo scalo di Malpensa a Il Giorno, ha riportato un piccola incrinatura al vetro di un finestrino. Il comandante, per precauzione, ha quindi invertito la rotta per consentire ai tecnici di riparare l'aeromobile.

Per i circa 300 passeggeri, costretti a girare nei cieli milanesi per diversi minuti in attesa dell'ok della torre di controllo, la disavventura del guasto tecnico si è conclusa con una sosta obbligata nei vari hotel della zona attorno all'aeroporto. In attesa di una ricollocazione, non favorita dai disagi dello sciopero in programma per la giornata di venerdì.