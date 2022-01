Aereo taxi partito da Milano finisce fuori pista

Un aereo taxi privato finito fuori pista per un guasto al carrello in fase di atterraggio. È successo nella serata di mercoledì 26 gennaio, nell'aeroporto romano di Ciampino, a un AB25 partito da Milano Linate. Illesi passeggeri ed equipaggio.

Il velivolo, dopo essersi abbassato al suolo, è atterrato su un fianco, finendo fuori pista all'altezza del varco 5. Apprensione ma per fortuna nessuna conseguenza per i due passeggeri e i tre membri dell'equipaggio, usciti dall'aereo indenni.

Come scrive Aeroporti di Roma (Adr) in una nota stampa, al fine di consentire l'intervento dei vigili del fuoco, lo scalo di Ciampino è stato momentaneamente chiuso intorno alle 19:30 per poi tornare operativo dopo circa un'ora (alle 20:30).