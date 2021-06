Aereo di linea perde contatti radio: due caccia si alzano in volo per controllare

Accertato che sul volo non c'erano minacce di sicurezza, i caccia sono tornati alla base

Era diretto a Milano l'aereo di lina decollato da Palermo che, domenica sera, ha perso il contatto radio con gli enti nazionali del traffico aereo durante la rotta. Per questo motivo è stato necessario diramare l'ordine di decollo immediato da parte del Caoc di Torrejon, in Spagna. Il Caoc (Combined air operation centre) è l'ente della Nato responsabile di tutta l'area.

In questi casi gli enti delle forze armate deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato fanno decollare immediatamente due caccia intercettori Eurofighter che, nel caso di domenica sera, hanno effettuato una procedura di "visual identification", in modo da accertare che non vi fossero né situazioni di emergenza né minacce alla sicurezza.

Al termine di tutte le verifiche e una volta ripristinati i contatti radio con l'aereo, i due caccia sono rientrati a Grosseto.