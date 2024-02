Paura sul volo partito da Orio: aereo finisce fuori pista all'atterraggio. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Momenti di panico sabato pomeriggio sul volo X98242 partito da Bergamo Orio al Serio e diretto a Vilnius, in Lituania. L'aereo, un Airbus A320, è finito fuori pista al momento dell'atterraggio. Dopo aver toccato il suolo, il velivolo è finito in un terreno innevato e fangoso accanto alla pista.

Alla fine, non senza qualche difficoltà, il comandante è riuscito a riportare l'Airbus in pista e poi nell'area di sosta, dove i 179 passeggeri sono stati fatti sbarcare. L'aereo ha riportato qualche danno, mentre l'aeroporto della capitale lituana è stato chiuso un paio di ore.

Video da Facebook "Boeing 747 The Queen of the Skies"