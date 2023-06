Linate: un aereo perde lo scivolo d'emergenza

Attimi concitati, nelle scorse ore, per il volo En8287 Air Dolomiti da Linate diretto a Monaco di Baviera.

Secondo quanto riferito da un lettore, il velivolo, per cause da accertare, ha perso uno degli scivoli d'emergenza. "Dopo un po' di attesa (40 minuti) ci hanno fatto scendere - ci ha scritto M.-. Quando ho chiesto all'assistenza, hanno detto che non sapevano se lo riparavano oppure se partivano con meta' dei passeggeri e uno scivolo in meno".

A quel punto il lettore ha preferito "cambiare volo e imbarcarmi su un altro aereo". "Confermiamo che prima della partenza del volo En8287 è stato attivato lo scivolo della porta service posteriore dell’aeromobile - scrive la compagnia a MilanoToday -. È stato prontamente coordinato un intervento per la verifica delle condizioni del portellone ed è stato necessario effettuare tutti i controlli tecnici per la ripartenza in sicurezza". "Durante questa fase i passeggeri sono stati riportati al gate. Ciò ha comportato un ritardo nel decollo del volo. Terminati i controlli l’aereo è ripartito per l’hub tedesco", conclude il vettore.

Un incidente raro

Lo scivolo d'emergenza di un aereo di linea è normalmente immagazzinato in un contenitore sicuro e sigillato all'interno dell'aereo, solitamente sotto o vicino ai portelloni di uscita. In condizioni normali, non può essere rilasciato o perso accidentalmente durante il volo.

Tuttavia, ci sono stati casi rari in cui a causa di un guasto meccanico o di un errore umano, lo scivolo d'emergenza si è dispiegato mentre l'aereo era ancora in volo. In tali casi, lo scivolo può essere trascinato via dall'aereo a causa della forza del vento e della velocità dell'aereo. Questo può potenzialmente danneggiare il velivolo o creare pericoli per persone o edifici a terra.