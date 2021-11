Trovati i dati nella scatola nera dell'aereo precipitato a San Donato

È stata aperta nella mattinata di venerdì 12 novembre a Roma la scatola nera del Pilatus-Pc 12, l'aereo che domenica 3 ottobre precipitato schiantandosi su una palazzina vuota al confine tra San Donato e Milano. Una tragedia costata la vita a otto persone (tutte a bordo dell'aereo) tra cui il magnante romeno Dan Petrescu.

Con i dati raccolti oggi - estrapolati con apposito software e su cui inizierà un delicato lavoro di analisi e decodifica - si potrà capire perché il velivolo è precipitato quando si trovava a circa 4mila piedi di altezza. I dati contenuti nel registratore di volo sono stati presi in carico nelle scorse settimane dai laboratori tecnologici a Roma dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), titolare dell'inchiesta tecnica di sicurezza, che procede parallelamente a quella dell'aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e dei pm Mauro Clerici e Paolo Filippini. La procedura svolta oggi, davanti alla presenza delle parti, è stata effettuata con la formula dell'accertamento irripetibile.

Il decollo da Linate e l'incidente: cosa sappiamo per il momento

Tutto era accaduto intorno alle 13 di domenica 3 ottobre. L'aereo, con Petrescu ai comandi, era appena decollato dall'aeroporto di Linate e ha iniziato a perdere quota una volta arrivato a circa 4mila metri, una picchiata quasi a 90 gradi avvenuta qualche minuto dopo il decollo. Per il momento non è esclusa l'ipotesi del malore del pilota ma l'esatta dinamica di quello che è accaduto verrà acclarata solo con l'analisi dei dati.

Nel frattempo sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza del parking Atm vicino alla fermata della metropolitana, così come alcuni video realizzati da passanti e vicini al parcheggio su cui è avvenuto l'impatto: non si vedono fiamme dal motore dell'aereo a differenza di quanto sostenuto in un primo momento da alcuni testimoni. Un video ripreso da un’auto che viaggia sulla Tangenziale Est più di tutti mostra chiaramente come l’aereo precipiti in picchiata verso il capolinea della metropolitana di San Donato. Solo negli ultimi istanti sembra esserci un tentativo del pilota di riprendere quota.