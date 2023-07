Aereo spaccato dalla grandine: volo Milano-New York dirottato

La forte grandinata di oggi, lunedì 24 luglio, ha danneggiato anche un aereo. Nel pomeriggio, il volo Dl 185, partito da Milano Malpensa alle 12:58 e diretto al John Fitzgerald Kennedy di New York è stato dirottato sull'aeroporto di Roma Fiumicino dopo che il comandante ha dichiarato lo stato di emergenza.

Come si vede dalle immagini, i chicchi di grandine hanno colpito il velivolo con tale violenza da provocare la rottura di varie componenti. Le precipitazioni si sono verificate mentre l'aereo saliva in quota, con danni di tale entità da spingere l'equipaggio a dichiarare emergenza. Il volo, operato da Delta, a stato di emergenza rientrato è potuto atterrare nello scalo della capitale poco prima delle 14.

In base a quanto ricostruito, l'aereo si è trovato in mezzo alla grandinata dopo circa un quarto d'ora di volo, verso 13:15: durante il decollo a Malpensa il nubifragio non era ancora iniziato. A quel punto il comandante ha chiesto di poter rientrare nell'aeroporto del Varesotto, ma, per evitare di incorrere nuovamente in condizioni meteo avverse, ha infine deciso di dirigersi verso Roma.