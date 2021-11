Aereo precipitato a San Donato, dati nella scatola nera fermi ad aprile

Conterrebbe dati fermi allo scorso aprile la 'scatola nera' del Pilatus-Pc 12, l'aereo privato che domenica 3 ottobre era precipitato schiantandosi su una palazzina vuota al confine tra San Donato e Milano, provocando la morte di 8 persone a bordo, tra cui il pilota e il magnate romeno Dan Petrescu.

Sul giorno della tragedia, pertanto, il registratore di volo (non obbligatorio su questa tipologia di velivoli) non conterrebbe elementi utili. Questo l'esito dei primi accertamenti, di cui è stata informata la Procura, dopo l'esame condotto dai laboratori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Tuttavia, le analisi tecniche sono ancora in corso.

Il decollo da Linate e l'incidente: cosa si sa per il momento

Tutto era accaduto intorno alle 13 di domenica 3 ottobre. L'aereo era appena decollato dall'aeroporto di Linate e aveva iniziato a perdere quota una volta arrivato a circa 4mila metri, una picchiata quasi a 90 gradi avvenuta qualche minuto dopo il decollo. Per il momento non è esclusa l'ipotesi del malore del pilota ma l'esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora stata acclarata.

Nel frattempo sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza del parking Atm vicino alla fermata della metropolitana, così come alcuni video realizzati da passanti e vicini al parcheggio su cui è avvenuto l'impatto: non si vedono fiamme dal motore dell'aereo a differenza di quanto sostenuto in un primo momento da alcuni testimoni. Un video ripreso da un’auto che viaggia sulla Tangenziale Est, inoltre, mostra chiaramente come l’aereo precipiti in picchiata verso il capolinea della metropolitana di San Donato. Solo negli ultimi istanti sembra esserci un vano tentativo del pilota di riprendere quota.