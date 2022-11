Voleva mettere in affitto l'appartamento comprato in housing sociale

Assistito da un agente immobiliare, aveva già pubblicato un annuncio online per trovare un affittuario per il suo appartamento di via Antegnati, nella periferia sud di Milano. Peccato che quell'appartamento fosse stato acquistato attraverso il 'social housing', una formula con la quale determinate fasce di popolazione possono accedere al mercato immobiliare senza svenarsi, grazie ad un accordo tra il Comune e i costruttori, a patto di non riallocare l'alloggio sul mercato.

Palazzo Marino sembra fare sul serio sul fronte dei controlli per evitare abusi di questo genere. Soprattutto dopo che è esploso il caso degli appartamenti in 'social housing' del quartiere Merezzate, pubblicizzati su Airbnb nonostante il divieto di sub-locazione, anche a breve termine. In quel caso, un contratto di locazione a canone convenzionato era stato stracciato dal Comune. Questa volta è toccato ad un acquirente (a prezzo calmierato) di un alloggio di via Antegnati, zona Ripamonti, nel complesso 5square, dove tutti gli appartamenti sono già stati opzionati o venduti.

Annuncio rimosso

L'uomo, che si era rivolto ad un agente, aveva pubblicato su un noto portale di annunci immobiliari la proposta di locazione a 1.200 euro al mese, ma i controlli del Comune di Milano sono stati tempestivi e hanno bloccato l'operazione. L'annuncio, naturalmente, è stato rimosso. "Le iniziative speculative come quella tentata in questo caso si pongono in aperto e netto contrasto con i valori e lo spirito dell’housing sociale e dei regimi di edilizia convenzionata", scrive Palazzo Marino in una nota. E Pierfrancesco Maran, assessore alla casa, promette il proseguimento delle verifiche: "E' necessario - dice - porre la massima attenzione perché gli appartamenti disponibili in 'social housing' siano utilizzati correttamente".