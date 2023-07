È italiano e nero: "La stanza c'è, ma non te l'affittiamo"

Uno studente universitario di Pavia, il 26enne Menin Hubert Don, originario della Costa d'Avorio e iscritto a bioingegneria, si è visto rifiutato l'affitto di una stanza in un appartamento della zona universitaria perché il proprietario di casa preferiva uno studente italiano, nonostante la stanza fosse ancora libera. Il 26enne, che pratica anche l'atletica leggera, ha denunciato su Facebook l'accaduto, pubblicando la chat privata col proprietario, dopo averne censurato il nome.

Vi si legge, testualmente: "La stanza è ancora disponibile ma ora che è l'inizio i stiamo muovendo per trovare un ragazzo italiano. ? la scelta preferita da tutti i membri della casa. Ovviamente, se dopo un certo tempo non lo troviamo, vedremo per altre soluzioni e quindi ti scriverò". Sconcertato, Don ha risposto in chat: "1) Sono italiano, 2) sono uno studente, 3) lavoro. 4) Che problemi avete? Cioè se sono straniero non ho il privilegio di convivere con voi? 5) Non scomodarti a scrivere, non convivo con i razzisti".

"Parlo per non essere complice"

Su Facebook, poi, lo studente-atleta ha commentato di avere imparato che 'chi tace acconsente', per cui ha deciso di denunciare pubblicamente quanto gli è successo: "Mi permetto - ha scritto - di parlare a nome di tutti quelli che si trovano nella stessa situazione. Non preoccupatevi, non è colpa vostra ma è colpa di uno stato che si rifiuta di educare i propri figli, è colpa di uno stato che non riconosce di avere un serio problema, è colpa dello stesso stato che non accetta lo straniero ma è pronto ad approfittare dello stesso". E ancora: "Rifiuto di essere complice di questa vergogna, non posso sopportare che la generazione dopo la mia sia costretta ad accettare tutto Ciò! Vergognatevi!".