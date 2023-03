Cerca di dividere una coppia che litiga in metro: dipendente Atm preso a pugni in faccia

Aggredito durante il turno di lavoro. Finito in ospedale soltanto per aver cercato di riportare la calma. Un operatore di stazione Atm, un italiano di 34 anni, è stato picchiato lunedì pomeriggio da un uomo che è poi riuscito a far perdere le proprie tracce.

La violenza è esplosa poco prima delle 18 nella stazione metropolitana di Garibaldi sulla banchina in direzione Bignami. Lì, stando a quanto ricostruito, il dipendente Atm si è accorto che una coppia stava discutendo animatamente in attesa del treno, con l'uomo che più volte aveva spinto la compagna. L'agente è quindi intervenuto nel tentativo di dividere i due, ma per tutta risposta è stato colpito con dei pugni in pieno volto dal viaggiatore, che si è poi allontanato insieme alla donna.

Il 34enne ferito è stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 e accompagnato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, da dove i medici lo hanno dimesso con una prognosi di dieci giorni. In stazione sono intervenuti gli agenti della polizia, che però non hanno rintracciato l'aggressore, fuggito subito dopo aver colpito l'operatore.