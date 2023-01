Risse sedate e suicidi sventati: gli agenti della polizia locale premiati a Milano

Sei agenti della polizia locale di Milano sono stati premiati in Regione Lombardia per tre episodi in cui il loro intervento si è rivelato decisivo. L'assistente Rosaria Cambria e l'agente Roberto Gioia sono stati premiati per il loro intervento in viale Umbria durante una rissa in cui erano coinvolti tre persone di cui uno a terra, il 6 gennaio 2021. Gli agenti in servizio immediatamente intervenivano per sedare la lite, quando uno dei protagonisti afferrava un’ascia. L’agente Gioia con prontezza e determinazione lo prendeva e lo bloccava disarmandolo. Si apprendeva in seguito che la violenta colluttazione aveva avuto origini per motivi di carattere economici legati al possibile traffici illeciti.

L'agente Carmela Cambareri, il 18 giugno 2021, è stata allertata dai dipendenti di un pubblico servizio della presenza di una persona che stava compiendo gravi gesti di autolesionismo. L'agente entrava nel bar dove un uomo in evidente stato confusionale dimostrava un comportamento violento e aggressivo verso sé e verso gli altri. Cambareri con prontezza e grande senso del dovere, dopo aver convinto l'uomo a lasciare cadere la bottiglia di vetro rotta, riusciva con l’aiuto di due motociclisti dell’Arma dei carabinieri a contenerlo fisicamente e a prestargli i primi soccorsi fino all’arrivo del personale sanitario.

Il 7 settembre 2021, gli assistenti Esperto Vincenzo Micieli e Daniele Nuzzo e l'agente Francesco Matteucci avvisati da astanti che una giovane donna stava subendo un’aggressione da parte di un uomo armato di un collo di bottiglia in vetro, si portavano immediatamente nel luogo indicato, accertato che non fosse ferita acquisivano dalla stessa la descrizione del reo che si era dato alla fuga. Ponendosi alla sua ricerca e rintracciato provvedevano a disarmarlo e immobilizzarlo. L'uomo arrestato per rapina aggravata risultava avere numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, violenza sulle persone e sulle cose.

"A questi agenti va la mia sentita gratitudine, essi rappresentano la dedizione e il coraggio di tutti gli operatori di polizia locale che, ogni giorno, silenziosamente, si mettono al servizio dei cittadini e dell’intera comunità - afferma Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza che ha premiato gli agenti insieme al presidente Attilio Fontana -. Regione Lombardia sarà sempre al loro fianco. Dal 2018 ad oggi abbiamo stanziato complessivamente oltre 50 milioni di euro per la polizia locale. Di questi, oltre 18 milioni di euro sono stati spesi per dotare le Polizie locali lombarde di strumentazioni all’avanguardia come telecamere, dash cam, body cam e fototrappole. Siamo, inoltre, l'unica Regione in Italia ad avere istituito un fondo di garanzia da destinare agli agenti a titolo di indennizzo, in caso di decesso o danni permanenti che derivino da un infortunio avvenuto durante lo svolgimento del servizio".

“Vorrei sottolineare, inoltre, che siamo l’unica Regione in Italia ad avere istituito, nel luglio del 2019, un fondo di garanzia, che prevede un riconoscimento economico a titolo di indennizzo, in caso di decesso o danni permanenti che derivino da un infortunio avvenuto durante lo svolgimento del servizio - prosegue La Russa -. Il mio auspicio è di continuare in questa direzione, nel segno della valorizzazione del ruolo e dei poteri della polizia locale. La figura dell’agente di polizia locale non è e non può ridursi, come vorrebbe certa sinistra, a quella dell’operatore che si occupa soltanto di viabilità e di sanzioni. Regione Lombardia guarda ad una polizia locale sempre più specializzata, con poteri più ampi di ordine pubblico e di controllo del territorio”.