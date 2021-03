Milano, agenzia viaggi pubblicizza viaggio per la Colombia sfruttando il nome di Escobar

Un viaggio andata e ritorno per la Colombia pubblicizzato con un post sui canali social di un'agenzia milanese specializzata in viaggi verso il Sudamerica. Non ci sarebbe nulla di strano. Peccato che nella carta d'imbraco inserita nella locandina il nome del passeggero in questione fosse niente di meno che il criminale Pablo Escobar.

Tanto è bastato per far scattare l'indignazione della comunità di colombiani, ma anche della numerosa presenza di "latinos", presenti a Milano e in Italia. In poche ore il post dell'agenzia viaggi - che su Facebook comunica di avere sedi in via Padova a Milano e poi a Roma, Torino, Genova, Madrid e Perù - si è riempito delle proteste dei loro clienti "mancati".

C'era chi proponeva di mettere i nomi di altri famosi colombiano, spaziando dalla musica, la pittura, la letteratura, la scienza e lo sport. C'era chi semplicemente si limitava a segnalare quanto fosse di cattivo gusto questo tipo di promozione o chi sottolineava quanto questa mossa fosse un vero e proprio autogol da parte dei pubblicitari.

Alla fine, probabilmente per la pressione subita, l'agenzia viaggi ha cancellato il post, senza però dare nessun altro segnale. Un episodio che a molti dei colombiani che vivono in Italia ha ricordato lo spiacevole episodio che ha visto protagonista il quotidiano “Repubblica” che ha associato la scienziata colombiana della Nasa colombiana ai Narcos, scatenando una lunga ondata di polemiche che ha naturalmente raggiunto anche l'opinione pubblica in Colombia. Anche in quel caso, il quotidiano ha poi sanato modificando il titolo dell'articolo online.